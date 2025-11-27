Лавров не поедет в Вену на ежегодную встречу глав МИД ОБСЕ
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), которое состоится 4–5 декабря в Вене.
Россию на форуме представит замминистра Александр Грушко.
Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Российскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел, господин Грушко», — сказала Захарова.
Совет министров иностранных дел — центральный директивный и руководящий орган ОБСЕ. Состоит из министров иностранных дел всех государств — участников ОБСЕ и обладает полномочиями принимать решения, которые определяют направление работы всей организации. Этот орган играет ключевую роль в координации деятельности ОБСЕ, обсуждении актуальных вызовов безопасности и принятии стратегических документов.
Заседания совета проводятся на регулярной основе — один раз в год, как правило в начале декабря. Эта традиция закрепилась в практике ОБСЕ и позволяет министрам иностранных дел государств-участников ежегодно встречаться для обсуждения итогов работы организации и выработки общих подходов к решению проблем безопасности и сотрудничества. Исключение составляют лишь те годы, когда проводятся встречи на высшем уровне — саммиты глав государств и правительств.
Этот механизм ежегодных декабрьских встреч министров обеспечивает непрерывность политического диалога между государствами-участниками и позволяет оперативно реагировать на изменения в области безопасности и сотрудничества в Европе.
