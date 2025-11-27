 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лавров не поедет в Вену на ежегодную встречу глав МИД ОБСЕ

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), которое состоится 4–5 декабря в Вене.

Россию на форуме представит замминистра Александр Грушко.

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Российскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел, господин Грушко», — сказала Захарова.

Совет министров иностранных дел — центральный директивный и руководящий орган ОБСЕ. Состоит из министров иностранных дел всех государств — участников ОБСЕ и обладает полномочиями принимать решения, которые определяют направление работы всей организации. Этот орган играет ключевую роль в координации деятельности ОБСЕ, обсуждении актуальных вызовов безопасности и принятии стратегических документов.

ОБСЕ — что это за организация, какие цели и задачи она выполняет
База знаний
Фото:РИА Новости

Заседания совета проводятся на регулярной основе — один раз в год, как правило в начале декабря. Эта традиция закрепилась в практике ОБСЕ и позволяет министрам иностранных дел государств-участников ежегодно встречаться для обсуждения итогов работы организации и выработки общих подходов к решению проблем безопасности и сотрудничества. Исключение составляют лишь те годы, когда проводятся встречи на высшем уровне — саммиты глав государств и правительств.

Этот механизм ежегодных декабрьских встреч министров обеспечивает непрерывность политического диалога между государствами-участниками и позволяет оперативно реагировать на изменения в области безопасности и сотрудничества в Европе.

Теги
Персоны
Сергей Лавров Мария Захарова ОБСЕ МИД
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
