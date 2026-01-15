 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Знакомый Баумгертнера рассказал об оформлении документов после его смерти

Владислав Баумгертнер
Владислав Баумгертнер (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

На Кипре найдено тело бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, оформляются документы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его знакомого, Алексея Дозорцева.

«Найденное тело — Владислава. Оформляются необходимые документы», — сказал собеседник агентства.

На Кипре нашли тело пропавшего экс-главы «Уралкалия»
Бизнес
Владислав Баумгертнер

Бизнесмен мог погибнуть из-за несчастного случая, это главная версия произошедшего, заявил Дозорцев. По его словам, Владислав неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури. В день его исчезновения была ветреная и дождливая погода.

Полиция Кипра ответила на данные об обнаружении тела Баумгертнера
Общество
Владислав Баумгертнер

Местонахождение Баумгертнера было неизвестно с 7 января. Полиция Кипра вела масштабную поисковую операцию с участием дронов и вертолетов с воскресенья.

В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в прибрежной зоне деревни Авдиму — недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Вскрытие и забор образцов ДНК были назначены на четверг.

Владислав Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2005 по 2011 год. В последнее время он проживал в Лимасоле.

Елена Наумова
Владислав Баумгертнер поиски Кипр
Владислав Баумгертнер фото
Владислав Баумгертнер
топ-менеджер
21 января 1972 года
