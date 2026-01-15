Знакомый Баумгертнера рассказал об оформлении документов после его смерти
На Кипре найдено тело бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, оформляются документы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его знакомого, Алексея Дозорцева.
«Найденное тело — Владислава. Оформляются необходимые документы», — сказал собеседник агентства.
Бизнесмен мог погибнуть из-за несчастного случая, это главная версия произошедшего, заявил Дозорцев. По его словам, Владислав неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури. В день его исчезновения была ветреная и дождливая погода.
Местонахождение Баумгертнера было неизвестно с 7 января. Полиция Кипра вела масштабную поисковую операцию с участием дронов и вертолетов с воскресенья.
В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в прибрежной зоне деревни Авдиму — недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Вскрытие и забор образцов ДНК были назначены на четверг.
Владислав Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2005 по 2011 год. В последнее время он проживал в Лимасоле.
