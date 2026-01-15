 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Bloomberg рассказал, что «сибирский взрыв» грозит не только погоде Европы

Bloomberg анонсировал сильные морозы в Китае и Японии
Тояме, Япония
Тояме, Япония (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Поток ледяного арктического воздуха придет в Азию, это может привести к рекордно низким температурам, пишет Bloomberg со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды. Похолодание сначала придет в северо-восточный Китай, затем распространится на Корейский полуостров и Японию, а после этого продвинется на юг, в центральные и восточные регионы Китая. Накануне Bloomberg рассказал об угрожающем погоде Европе «сибирском взрыве».

Метеорологи предполагают, что холода вызваны низким давлением в верхних слоях атмосферы. Ледяной арктический воздух может накрыть сразу несколько регионов, в том числе Азию.

Bloomberg анонсировал «сибирский взрыв» для погоды в Европе
Общество
Фото:sunakri / Shutterstock

По словам старшего метеоролога японской компании Atmospheric G2 Такахисы Нисикавы, в Китае и Корее температура может упасть более чем на 10°C ниже нормы. В январе и в феврале в регионе, вероятно, сохранится более холодная, чем обычно, погода.

До этого зима в Восточной Азии была довольно мягкой. По данным Национального климатического центра страны, средняя температура в Китае в прошлом месяце была на 1,8°C выше исторического среднего показателя. Декабрь стал вторым самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. В Японии также наблюдались температуры, близкие к норме или немного превышающие ее.

Bloomberg пишет, что холодная погода подстегнула спрос на отопление, а цены на сжиженный природный газ в Северной Азии на этой неделе достигли самого высокого уровня за последний месяц.

Снегопад в Москве побил полувековой рекорд
Общество
Фото:Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Европе в конце января также может сильно похолодать из-за так называемого "сибирского взрыва" — редкой атмосферной конфигурации, которая изменит направление ветров и откроет путь холодному воздуху с востока, писал накануне Bloomberg. «В Европе давно не было таких сильных и масштабных холодов», — заявил агентству Bloomberg научный сотрудник Массачусетского технологического института, климатолог Джуда Коэн.

Между тем в России тоже очень холодно и снежно. Снегопад, который принес в Москву циклон «Фрэнсис», оказался рекордным за последние 50 лет.

Синоптик предупредил москвичей о крещенских морозах
Общество
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В Краснодарском крае прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, гололед и налипание мокрого снега на проводах. А в ряде регионов России может сильно похолодать — в отдельных областях ожидается температура на 5℃ ниже нормы. В некоторых субъектах она может достигнуть -40–50℃.

Елена Наумова
Погода прогноз морозы
