МИД пообещал ответ Лондону на эскалацию после выявления члена спецслужб

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российская сторона даст Лондону «зеркальный» ответ в случае, если Британия пойдет на эскалацию. Об этом заявил российский МИД после сообщения ФСБ о выявлении сотрудника британских спецслужб под прикрытием работника посольства в Москве.

«В Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны», — говорится в заявлении дипведомства.

Пресс-служба министерства также сообщила, что 15 января в МИД была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакиа. Ей российские дипломаты заявили решительный протест в связи с выявлением сотрудника британских спецслужб.

Как ранее уточнила ФСБ, речь идет о втором секретаре административно-хозяйственного отдела посольства Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию в течение двух недель. Согласно данным МИД, помимо Дэвиса, должности вторых секретарей занимают еще три дипломата.