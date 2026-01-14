 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Кадры работы комиссии в Новокузнецке в роддоме, где погибли 9 младенцев

Появилось видео работы комиссии в Новокузнецке в роддоме, где умерли 9 младенцев

Video

В Новокузнецк приехала комиссия по оценке работы службы родовспоможения из-за гибели девяти младенцев в новокузнецком роддоме № 1. Комиссию возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова.

О гибели девяти младенцев стало известно накануне, 13 января.

Что известно о гибели младенцев в Кузбассе и какие будут последствия
Общество
Фото:Светлана Шереметьева-Шерстнёва / РИА Новости

Новокузнецк роддом гибель младенцы
