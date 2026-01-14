Кадры работы комиссии в Новокузнецке в роддоме, где погибли 9 младенцев
В Новокузнецк приехала комиссия по оценке работы службы родовспоможения из-за гибели девяти младенцев в новокузнецком роддоме № 1. Комиссию возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова.
О гибели девяти младенцев стало известно накануне, 13 января.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»