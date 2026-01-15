 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд нашел у арестованного вице-президента «Оборонстроя» иностранный ВНЖ

Ирина Ясакова
Ирина Ясакова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывший вице-президент ликвидированного «Оборонстроя» Ирина Ясакова, арестованная в ноябре 2025 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере, обладает видом на жительство (ВНЖ) в иностранном государстве и имуществом за рубежом. Это следует из постановления суда апелляционной инстанции, опубликованного в картотеке Таганского районного суда.

Защита Ясаковой ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. В суде адвокаты указывали, что их подзащитная добровольно являлась на все следственные действия и сдала свой загранпаспорт. По утверждению защиты, в материалах дела отсутствуют доказательства ее причастности к инкриминируемому деянию. Адвокат настаивал, что по существу расследование касается гражданско-правовых отношений, а не уголовного преступления.

Замглавы Запорожской области арестовали в Москве по делу о мошенничестве
Политика

Суд в ответ на апелляцию защиты постановил оставить Ясакову под стражей. В своем решении суд в том числе указал, что она владеет загранпаспортом. До ареста она не проживала по месту регистрации и, согласно данным суда, намеренно скрывалась при помощи знакомых, используя методы конспирации.

В ноябре Ясакову обвинили по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. По данным телеграм-канала Mash, Ясакову арестовали за мошенничество на 786 млн руб.

АО «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны. Бывшая российская компания, ликвидированная в декабре 2017 года, с уставным капиталом более 88 млрд руб. Основной вид деятельности — управление холдинговыми компаниями. Юридический адрес компании находился в Москве, в районе Хамовники, на Комсомольском проспекте.

Деятельность компании была связана со строительством и эксплуатацией объектов в интересах Вооруженных сил России, государственных и иных заказчиков, включая иностранных.

