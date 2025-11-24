Бывшего вице-президента «Оборонстроя» арестовали по делу о мошенничестве

Вице-президент ликвидированного «Оборонстроя» Ирина Ясакова арестована в Москве по делу о многомиллионном мошенничестве

Таганский районный суд Москвы арестовал бывшего вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирину Ясакову по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), следует из данных картотеки инстанции. Решение было вынесено 21 ноября.

АО «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны. Бывшая российская компания, ликвидированная в декабре 2017 года, с уставным капиталом более 88 млрд руб. Основной вид деятельности — управление холдинговыми компаниями. Юридический адрес компании находился в Москве, в районе Хамовники на Комсомольском проспекте.

Деятельность компании была связана со строительством и эксплуатацией объектов в интересах Вооруженных сил России, государственных и иных заказчиков, включая иностранных.