Все российские аэропорты возобновили работу после ограничений
Аэропорты Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — напомнило агентство.
Авиагавани Калуги и Саратова перестали принимать и отправлять рейсы вечером 14 января и в ночь на 15 января соответственно. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
