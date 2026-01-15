Все российские аэропорты возобновили работу после ограничений

Аэропорты Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — напомнило агентство.

Авиагавани Калуги и Саратова перестали принимать и отправлять рейсы вечером 14 января и в ночь на 15 января соответственно. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.