Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о 40 сбитых за пять часов беспилотниках

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские силы ПВО за пять часов с 13:00 до 18:00 мск 13 января сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дроны были уничтожены в следующих субъектах России:

  • 22 — над территорией Республики Крым;
  • семь — над территорией Белгородской области;
  • шесть — над акваторией Азовского моря;
  • два — над территорией Волгоградской области;
  • два — над территорией Ростовской области;
  • один — над территорией Брянской области.

В середине дня Минобороны сообщило, что с 8:00 до 13.00 мск расчеты ПВО перехватили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Утром дроны были сбиты в следующих регионах:

  • десять БПЛА — над территорией Республики Крым;
  • два БПЛА — над территорией Волгоградской области;
  • два БПЛА — над территорией Курской области;
  • один БПЛА — над акваторией Азовского моря.

