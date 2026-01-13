Минобороны сообщило о 40 сбитых за пять часов беспилотниках
Российские силы ПВО за пять часов с 13:00 до 18:00 мск 13 января сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Дроны были уничтожены в следующих субъектах России:
- 22 — над территорией Республики Крым;
- семь — над территорией Белгородской области;
- шесть — над акваторией Азовского моря;
- два — над территорией Волгоградской области;
- два — над территорией Ростовской области;
- один — над территорией Брянской области.
В середине дня Минобороны сообщило, что с 8:00 до 13.00 мск расчеты ПВО перехватили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Утром дроны были сбиты в следующих регионах:
- десять БПЛА — над территорией Республики Крым;
- два БПЛА — над территорией Волгоградской области;
- два БПЛА — над территорией Курской области;
- один БПЛА — над акваторией Азовского моря.
