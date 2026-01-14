Рада назначила Дениса Шмыгаля на новую должность

Верховная рада утвердила Шмыгаля первым вице-премьером и министром энергетики Украины. Накануне голосование по этому вопросу провалилось. Должность главы Минэнерго пустовала почти два месяца

Денис Шмыгаль (Фото: Henry Nicholls / WPA / Getty Images)

Верховная рада Украины назначила экс-министра обороны Дениса Шмыгаля первым вице-премьером и министром энергетики, передает УНИАН.

Его кандидатуру поддержали 248 депутатов.

Пост главы Минэнерго пустовал с 19 ноября, когда Рада уволила Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко. Этого потребовал сам президент Владимир Зеленский на фоне коррупционного дела Тимура Миндича.

Ранее в этот же день Рада назначила нового министра обороны Украины — им стал бывший глава Минцифры Михаил Федоров.

Накануне Рада не смогла согласовать назначение Шмыгаля и Федорова. За назначение Федорова проголосовали всего 206 парламентариев вместо 226 необходимых. Кандидатуру Шмыгаля поддержали 210 депутатов.

13 января Шмыгаль освободил должность министра обороны. В то же время Верховная рада во время пленарного заседания проголосовала за отставку Федорова с поста вице-премьера и министра цифровой трансформации. Он возглавлял ведомство более шести лет — с августа 2019-го. Проект о его назначении в Раду внес президент Украины Владимир Зеленский.

Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке еще на прошлой неделе. Шмыгаль с 17 июля 2025 года занимал пост министра обороны.

Утром 14 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало расшифровку переговоров главы фракции Верховной рады о подкупе депутатов. В частности, депутаты получили задание поддержать отставку Михаила Федорова, Дениса Шмыгаля и Василия Малюка, однако они не должны были отдавать голос «за» их новые назначения.

«Украинская правда» сообщила, что речь идет о лидере «Батькивщины» Юлии Тимошенко. В офисе партии прошли обыски, сама депутат их подтвердила и заявила о своей невиновности.