 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Рада назначила Дениса Шмыгаля на новую должность

Рада назначила Шмыгаля первым вице-премьером и главой Минэнерго
Верховная рада утвердила Шмыгаля первым вице-премьером и министром энергетики Украины. Накануне голосование по этому вопросу провалилось. Должность главы Минэнерго пустовала почти два месяца
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Henry Nicholls / WPA / Getty Images)

Верховная рада Украины назначила экс-министра обороны Дениса Шмыгаля первым вице-премьером и министром энергетики, передает УНИАН.

Его кандидатуру поддержали 248 депутатов.

Пост главы Минэнерго пустовал с 19 ноября, когда Рада уволила Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко. Этого потребовал сам президент Владимир Зеленский на фоне коррупционного дела Тимура Миндича.

Ранее в этот же день Рада назначила нового министра обороны Украины — им стал бывший глава Минцифры Михаил Федоров.

Почему антикоррупционные службы завели дело против Юлии Тимошенко
Политика
Юлия Тимошенко

Накануне Рада не смогла согласовать назначение Шмыгаля и Федорова. За назначение Федорова проголосовали всего 206 парламентариев вместо 226 необходимых. Кандидатуру Шмыгаля поддержали 210 депутатов.

13 января Шмыгаль освободил должность министра обороны. В то же время Верховная рада во время пленарного заседания проголосовала за отставку Федорова с поста вице-премьера и министра цифровой трансформации. Он возглавлял ведомство более шести лет — с августа 2019-го. Проект о его назначении в Раду внес президент Украины Владимир Зеленский.

Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке еще на прошлой неделе. Шмыгаль с 17 июля 2025 года занимал пост министра обороны.

Верховная рада назначила нового министра обороны Украины
Политика
Михаил Федоров

Утром 14 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало расшифровку переговоров главы фракции Верховной рады о подкупе депутатов. В частности, депутаты получили задание поддержать отставку Михаила Федорова, Дениса Шмыгаля и Василия Малюка, однако они не должны были отдавать голос «за» их новые назначения.

«Украинская правда» сообщила, что речь идет о лидере «Батькивщины» Юлии Тимошенко. В офисе партии прошли обыски, сама депутат их подтвердила и заявила о своей невиновности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Денис Шмыгаль Верховная рада Украины назначения Минэнерго Украины
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
бывший премьер-министр Украины, бывший министр обороны Украины, министр энергетики Украины
15 октября 1975 года
Материалы по теме
Рада уволила Шмыгаля с поста министра обороны
Политика
Зеленский внес в Раду предложение назначить Федорова министром обороны
Политика
Украина временно осталась без министров обороны и энергетики
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Дума одобрила в 1-м чтении проект о праве управдомов уходить в отставку Недвижимость, 16:14
Гуф вновь не признал вину по делу о краже iPhone в подмосковной бане Общество, 16:12
В «Ростове» объяснили трансферный запрет со стороны ФИФА Спорт, 16:11
«Росатом» заблокировал смену гендиректора управляющей компании «Дело» Бизнес, 16:11
Дания направила в Гренландию солдат и военную технику Политика, 16:08
ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов Спорт, 16:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:59
Власти предложили ограничить расходы внесенных в перечень экстремистов Политика, 15:57
Стейблкоин проекта Трампов попробуют официально внедрить в Пакистане Крипто, 15:52
Умер прошедший Великую Отечественную войну актер Виктор Рухманов Общество, 15:49
6 самых дорогих ошибок при выборе специалиста на аутсорс Образование, 15:41
Главные факты из биографии актера Игоря Золотовицкого 15:40
Лавров отметил готовность Москвы к контактам с Уиткоффом и Кушнером Политика, 15:33