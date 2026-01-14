Мужчина погиб из-за атаки дронов в Ростовской области
Спасатели нашли тело мужчины в одной из квартир в Ростове-на-Дону, которые загорелись после атаки дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается», — написал Слюсарь в телеграм-канале.
Материал дополняется
