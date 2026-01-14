 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор рассказал о последствиях ночного налета на Ростовскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате ночного налета беспилотников на Ростовскую область несколько жилых зданий и квартир получили повреждения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

В Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону в многоэтажном доме повреждены две квартиры, в остальных разбиты окна. Ранее Слюсарь писал, что в этом микрорайоне в результате воздушной атаки в нескольких квартирах вспыхнул пожар. Для жителей пострадавшего дома развернули пункт временного размещения.

Слюсарь добавил, что, по уточненной информации, в западной промзоне Ростова-на-Дону загорелись здания промышленного и складского предприятий. Один пожар потушили, второй локализовали к 05:30 утра мск. Мэр города Александр Скрябин сообщил ранее, что возгорание строений промышленного предприятия произошло в результате падения обломков.

Также сгорели два частных дома в садовом товариществе «Факел» и хуторе Ленинаван Мясниковского района, еще у одного повреждена кровля.

В Ростовской области четыре человека пострадали при воздушной атаке
Политика

По словам Слюсаря, в результате ночного налета четыре человека, включая четырехлетнего ребенка, получили ранения. Их госпитализировали, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Юрий Слюсарь Ростовская область Ростов-на-Дону повреждения беспилотники
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
В Ростовской области четыре человека пострадали при воздушной атаке
Политика
В Ростове-на-Дону из-за атаки загорелись квартиры в многоэтажках
Политика
Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Москвичей предупредили о снегопаде 14 января Общество, 07:08
Опасный металл. Мистер Голд предрек мировой кризис из-за серебраПодписка на РБК, 07:02
Бывшие участки владельца IKEA в России вновь сменили собственников Бизнес, 07:01
Губернатор рассказал о последствиях ночного налета на Ростовскую область Политика, 06:55
Синоптик предупредил москвичей о крещенских морозах Общество, 06:35
Губернатор сообщил о попытке ударить дронами по промзоне в Невинномысске Политика, 06:07
В Ростовской области четыре человека пострадали при воздушной атаке Политика, 06:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Число ограничивших полеты российских аэропортов увеличилось до трех Политика, 05:54
Bloomberg сообщил, что Маск сделал бесплатным доступ к Starlink в Иране Политика, 05:44
Бастрыкин сообщил, сколько жителей Донбасса погибли с 2014 года Политика, 05:30
В Грозном приостановили полеты Политика, 05:26
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Зеленский заявил о проблемах с закупками вооружения США за деньги Европы Политика, 05:10
В Бурятии подросток погиб в ДТП с пьяным водителем без прав Общество, 04:41