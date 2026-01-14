Губернатор рассказал о последствиях ночного налета на Ростовскую область
В результате ночного налета беспилотников на Ростовскую область несколько жилых зданий и квартир получили повреждения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
В Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону в многоэтажном доме повреждены две квартиры, в остальных разбиты окна. Ранее Слюсарь писал, что в этом микрорайоне в результате воздушной атаки в нескольких квартирах вспыхнул пожар. Для жителей пострадавшего дома развернули пункт временного размещения.
Слюсарь добавил, что, по уточненной информации, в западной промзоне Ростова-на-Дону загорелись здания промышленного и складского предприятий. Один пожар потушили, второй локализовали к 05:30 утра мск. Мэр города Александр Скрябин сообщил ранее, что возгорание строений промышленного предприятия произошло в результате падения обломков.
Также сгорели два частных дома в садовом товариществе «Факел» и хуторе Ленинаван Мясниковского района, еще у одного повреждена кровля.
По словам Слюсаря, в результате ночного налета четыре человека, включая четырехлетнего ребенка, получили ранения. Их госпитализировали, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы