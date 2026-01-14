Губернатор рассказал о последствиях ночного налета на Ростовскую область

В результате ночного налета беспилотников на Ростовскую область несколько жилых зданий и квартир получили повреждения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

В Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону в многоэтажном доме повреждены две квартиры, в остальных разбиты окна. Ранее Слюсарь писал, что в этом микрорайоне в результате воздушной атаки в нескольких квартирах вспыхнул пожар. Для жителей пострадавшего дома развернули пункт временного размещения.

Слюсарь добавил, что, по уточненной информации, в западной промзоне Ростова-на-Дону загорелись здания промышленного и складского предприятий. Один пожар потушили, второй локализовали к 05:30 утра мск. Мэр города Александр Скрябин сообщил ранее, что возгорание строений промышленного предприятия произошло в результате падения обломков.

Также сгорели два частных дома в садовом товариществе «Факел» и хуторе Ленинаван Мясниковского района, еще у одного повреждена кровля.

По словам Слюсаря, в результате ночного налета четыре человека, включая четырехлетнего ребенка, получили ранения. Их госпитализировали, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.