Военная операция на Украине⁠,
0

В микрорайоне в Ростове-на-Дону ввели режим ЧП после удара БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В микрорайоне в Ростове-на-Дону ввели режим ЧП после удара БПЛА по нескольким многоквартирным домам. Такое решение власти города приняли после заседания комиссии по ЧС, сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Было принято решение «ввести режим ЧС в границах микрорайона, где нанесен ущерб после падения БПЛА», сообщил он в своем телеграм-канале.

В Ростове-на-Дону из-за атаки загорелись квартиры в многоэтажках
Политика
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Также власти решили создать оперативный штаб и комиссию для оценки ущерба. Кроме того, будет организован обход для оценки и фиксации ущерба, развернут пункт временного размещения и питания для первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемых граждан. Вместе с управляющими компаниями будут организованы работы «по закрытию теплового контура во всех пострадавших в результате падения БПЛА жилых помещениях в границах зоны чрезвычайной ситуации». От пострадавших граждан начнут принимать заявления.

О том, что несколько многоквартирных домов в Ростове-на-Дону повреждены из-за воздушной атаки над западной частью города, сообщал ранее мэр города Александр Скрябин. Многоквартирные дома были повреждены в микрорайоне Левенцовском, сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Туда выехали дежурные бригады. Там загорелись квартиры, уточнял он.

В квартире в одном из домов нашли тело погибшего мужчины.

Мужчина погиб из-за атаки дронов в Ростовской области
Политика
Фото:Илья Московец / РИА Новости

Теги
Ростовская область БПЛА атаки дроны
