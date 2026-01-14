 Перейти к основному контенту
Владелец бывших активов Danone купил завод по производству мороженого

Завод по производству мороженого «Полярис» в Новосибирске, который купила «Логика молока», — один из крупнейших в Сибири. В 2024 году Danone продала активы «Вамин Р», позже компания сменила название на Health & Nutrition
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Логика молока» (бывшая Health & Nutrition, до сентября 2023 года называлась «Данон Россия») приобрела завод по производству мороженого «Полярис» в Новосибирске. Об этом РБК рассказали в пресс-службе компании.

«Компания активно развивается, постоянно изучает возможности выхода на новые рынки и расширения в новых категориях, поэтому приобретение завода «Полярис» — одного из лидеров производства мороженого в России — является логичным шагом для достижения наших амбициозных целей», — отметил генеральный директор «Логики молока» Якуб Закриев.

«Полярис» является крупнейшим производителем мороженого в Сибири и одним из лидеров по России. В 2025 году на предприятии произвели 19 тыс. т продукции, всего на заводе изготавливают более 80 видов мороженого под различными брендами.

Компания — владелец бывших активов Danone переименуется в «Логику молока»
Бизнес
Фото:пресс-служба Логика Молока

Как отметили в «Логике молока», компания намерена расширить производственные мощности завода, сохранив его управленческую команду. На 2026 год запланировано начало реализации плана интеграции в объединенную группу.

В октябре 2025 года компания Health & Nutrition (H&N) сменила корпоративное название на «Логику молока». В 2023 году активы Danone были переданы в управление Росимущества, позже передача была отменена. Свои активы Danone продал в 2024 году компании «Вамин Р».

