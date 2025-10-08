 Перейти к основному контенту
Компания-владелец бывших активов Danone переименуется в «Логику молока»

Компания Health&Nutrition, бывшая «дочкой» Danone в России, сменит корпоративное название. Новое имя — «Логика молока» — отражает свойства продукта, который не требует сложных формул, чтобы быть полезным и вкусным
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Компания Health & Nutrition (H&N), которая до сентября 2023 года называлась «Данон Россия», сменит корпоративное название. Теперь во всех публичных коммуникациях производитель молочной продукции и детского питания будет называться «Логика молока», рассказал источник РБК в компании. В конце июля АО «Эйч энд Эн» подало заявку на регистрацию товарного знака «Логика молока», а в сентябре зарегистрировало два домена с таким названием, следует из данных базы СПАРК. В конце месяца были поданы еще две заявки на товарные знаки уже с логотипом — зеленой каплей, в которой считываются первые буквы нового названия.

В самой H&N подтвердили РБК, что компания приняла решение о смене корпоративного бренда на «Логика молока». Молочную индустрию в компании видят как стройную и логичную систему, в которой все продумано до мелочей, объясняет ее генеральный директор Якуб Закриев. Новое название подчеркнет особое качество молока, которое «не требует сложных формул, чтобы быть полезным и вкусным», добавили в компании.

Новый владелец активов Danone: «Чего точно не боялись, так это масштаба»
Руслан Алисултанов

Решение о смене имени стало результатом завершения локализации и укрепления статуса компании как лидера молочной индустрии, указывает ее представитель. Новый логотип в виде капли молока подчеркивает принадлежность предприятия к отрасли, где все «стройно, логично и вместе с тем понятно и доступно каждому». Зеленый цвет — естественность, гармония и устойчивость — символизирует то, что составляет основу стратегии производителя: научный подход и четко структурированные процессы, которые органично сочетаются с заботой о человеке, отметили в компании.

Изменение корпоративного бренда, логотипа и публичного наименования компании на портфель брендов и бизнес не повлияет, заверил ее представитель. Меняется только публичное имя — официальные наименования юридических лиц остаются прежними, а договоры с партнерами продолжают действовать.

О предстоящей смене названия компании говорил в интервью РБК в июне этого года ее председатель совета директоров Руслан Алисултанов. Существующее название не соответствует новому позиционированию и локальной стратегии, объяснял он. Новое имя, по словам Алисултанова, должно отражать основные ценности компании — заботу о потребителе, высокое качество продукта и научный подход к его созданию.

В названии «Логика молока» органично сочетаются важные для компании смыслы, передал Алисултанов РБК через представителя: компания бережно сохраняет то, что создала природа, использует современный научно-технологический потенциал, чтобы приумножать пользу продуктов, и предлагает потребителю то, что он ожидает.

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие ₽100 млрд
Бизнес
Руслан Алисултанов

Название Health & Nutrition появилось у компании в период временного управления. О намерении отказаться от контроля над своим основным бизнесом в России Danone объявила еще в октябре 2022 года. Французская компания искала, кому передать активы. Но затем ее доли в российской «дочке» были переданы в управление Росимущества — указ об этом президент Владимир Путин подписал 16 июля 2023 года. Через два месяца после этого АО «Данон Россия» была переименована в «Эйч энд Эн» и начала использовать бренд Health & Nutrition.

В марте 2024 году было отменено внешнее управление в Health & Nutrition, а уже в мае французская Danone объявила о завершении продажи своего российского бизнеса компании «Вамин» из Татарстана. В декабре 2024-го владельцем компании, получившей контроль над активами Danone в России, на тот момент сменившей название на «Юнимилк», стал Руслан Алисултанов.

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Дина Отман
молочная продукция Health & Nutrition бренды
