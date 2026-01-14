Захарова назвала реакцию Евросоюза на протесты в Иране «запредельем»

Фото: WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала позицию Евросоюза по ситуации в Иране. В эфире своей авторской программы на радио Sputnik она назвала «запредельем» и «лобовой атакой» недавнее послание главы европейской дипломатии Кайи Каллас. Она заявила, что Евросоюз, не ожидая скорого падения иранского руководства, делает ставку на поддержку гражданского общества внутри страны для достижения этой цели.

«Это запределье, когда человек, который занимается как бы дипломатией, еще раз подчеркну, дипломатией, говорит о том, что делает ставку на гражданское общество какой-либо страны для того, чтобы «режим пал», — прокомментировала Захарова. Она также осудила общую позицию ЕС, назвав ее циничной и прямой поддержкой продолжающихся беспорядков. По словам дипломата, с одной стороны, ЕС применяет к Ирану «удушающие» санкции, а с другой — призывает Тегеран соблюдать свободу выражения мнений и мирных собраний.

Протесты в Иране начались 28 декабря на фоне недовольства экономической ситуацией и продолжаются уже несколько недель. По последним подтвержденным данным правозащитной организации HRANA, в ходе столкновений погибли 646 человек, включая 133 сотрудника силовых структур. Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщает о более чем 2 тысячах погибших. Точную цифру установить сложно, поскольку в стране отключены интернет и мобильная связь, и лишь некоторые регионы имеют доступ к спутниковому интернету Starlink.

Ранее, 8 января, президент США Дональд Трамп высказался в поддержку демонстрантов и пригрозил нанести удар по Ирану в случае убийств протестующих. По данным The Wall Street Journal, он рассматривает возможность санкционирования новых военных ударов, хотя окончательного решения еще не принял. Конечной целью своих действий в отношении Ирана Трамп назвал «победу», не уточнив деталей.