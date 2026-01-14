Умер журналист «Sputnik Молдова» Андрей Петрик
Журналист «Sputnik Молдова» Андрей Петрик скончался на 41-м году жизни от инфаркта. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
«Работал в «Спутнике» с самого основания. Еще вчера записывал программу, и вдруг — инфаркт», — написала Симоньян.
В редакции «Sputnik Молдова» рассказали, что последний эфир журналист провел 12 января, на следующий день его не стало. О времени и месте прощания с Петриком сообщат дополнительно.
