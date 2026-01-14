 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер журналист «Sputnik Молдова» Андрей Петрик

Журналист «Sputnik Молдова» Андрей Петрик умер на 41-м году жизни
Андрей Петрик
Андрей Петрик (Фото: andrej.petrik.98927 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Журналист «Sputnik Молдова» Андрей Петрик скончался на 41-м году жизни от инфаркта. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«Работал в «Спутнике» с самого основания. Еще вчера записывал программу, и вдруг — инфаркт», — написала Симоньян.

В редакции «Sputnik Молдова» рассказали, что последний эфир журналист провел 12 января, на следующий день его не стало. О времени и месте прощания с Петриком сообщат дополнительно.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
журналист смерть инфаркт Sputnik
Материалы по теме
Умер автор книг об инопланетном влиянии на человечество Эрих фон Дэникен
Общество
Умер журналист Виталий Коротич
Общество
В Москве попрощались с Верой Алентовой. Фоторепортаж
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Bloomberg анонсировал новый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву Политика, 11:39
Великобритания не выдала визы армянским фигуристам на чемпионат Европы Спорт, 11:39
Как просить повышения зарплаты: пошаговое руководство и советы экспертов Образование, 11:37
Акции ГК «Астра» выросли на 4% на новости о планах купить «МойОфис» Инвестиции, 11:32
Прибыль в отчете есть, денег в кассе нет. Как найти «слепые зоны» бизнесаПодписка на РБК, 11:30
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
Гришковец рассказал, как Золотовицкий играл на сцене, несмотря на болезнь Общество, 11:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Тимошенко заявила о фактическом захвате офиса «Батькивщины» при обысках Политика, 11:25
Объем продаж просекко в 2025 году превысил 667 млн бутылок Вино, 11:15
Украинская гимнастка раскритиковала выступающую за Германию россиянку Спорт, 11:13
Стало известно время смерти Игоря Золотовицкого Общество, 11:12
Власти Коста-Рики заявили о предотвращении покушения на президента Чавеса Политика, 11:10
Шортисты за сутки потеряли $600 млн при росте биткоина Крипто, 11:09
Какие страны ЕС поставили Киеву меньше всего военной помощи. Инфографика Политика, 11:06