Умер журналист «Sputnik Молдова» Андрей Петрик

Журналист «Sputnik Молдова» Андрей Петрик умер на 41-м году жизни

Андрей Петрик (Фото: andrej.petrik.98927 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Журналист «Sputnik Молдова» Андрей Петрик скончался на 41-м году жизни от инфаркта. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«Работал в «Спутнике» с самого основания. Еще вчера записывал программу, и вдруг — инфаркт», — написала Симоньян.

В редакции «Sputnik Молдова» рассказали, что последний эфир журналист провел 12 января, на следующий день его не стало. О времени и месте прощания с Петриком сообщат дополнительно.