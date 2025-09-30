Умер журналист Виталий Коротич

Экс-главред «Огонька» времен перестройки Виталий Коротич умер в возрасте 89 лет

Виталий Коротич (Фото: Анна Лупырь / ТАСС)

Журналист Виталий Коротич, возглавлявший журнал «Огонек» в годы перестройки, умер в возрасте 89 лет, сообщил историк Виктор Мироненко.

«29 сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем», — написал Мироненко в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Материал дополняется