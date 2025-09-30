Умер журналист Виталий Коротич
Журналист Виталий Коротич, возглавлявший журнал «Огонек» в годы перестройки, умер в возрасте 89 лет, сообщил историк Виктор Мироненко.
«29 сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем», — написал Мироненко в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Материал дополняется
