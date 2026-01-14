Суд ранее приостанавливал работу оперблока в роддоме Новокузнецка

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Операционный блок акушерского отделения № 1 в Новокузнецке Кемеровской области, где погибли девять младенцев, уже приостанавливал работу в 2021 году из-за ряда нарушений, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

«В помещении плановой операционной отсутствует реанимационный комплекс для новорожденных (новорожденные из плановой операционной переносятся в реанимационный комплекс, расположенный в экстренной операционной); не обеспечивается поточность технологических процессов; допускается использование немедицинской мебели в помещениях с асептическим режимом работы <...> допускается пересечение потоков чистого и грязного белья», — отмечалось в материалах суда.

Кроме того, стирка белья акушерского отделения, включая спецодежду и постельное белье персонала, производилась в прачечной больницы, стены которой были поражены грибком.

Тогда суд признал больницу виновной в административном правонарушении и приостановил деятельность операционного блока на четвертом этаже, помещений сестер-хозяек в подвальном помещении и прачечной на 14 суток.

В период с 1 по 11 января в новокузнецком роддоме № 1 погибли девять младенцев, все родились раньше срока, общий диагноз отсутствовал.

Роддом временно закрыли на карантин из-за превышения порога заболеваемости респираторными инфекциями. Ранее в Совет Федерации уже поступали жалобы на работу персонала и состояние здания.

СК возбудил уголовное дело о смерти по неосторожности и халатности, главврача Виталия Хераскова отстранили. Для проверки работы родовспоможения в Кузбасс направили комиссию под руководством главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.

На момент публикации в реанимационном отделении детской больницы имени Ю.С. Малаховского находятся шесть новорожденных из роддома № 1. Их состояние тяжелое, но стабильное, помощь оказывается в полном объеме, мест достаточно.