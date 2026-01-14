 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Средства ПВО сбили за ночь над Россией почти 50 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 23:00 мск 13 января до 7:00 мск 14 января перехватили и уничтожили над Россией 48 дронов ВСУ самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Больше всего беспилотников — 25 — уничтожили над Ростовской областью. Над Ставропольским краем сбили 13 дронов, над Брянской областью — пять. Три аппарата уничтожили над Крымом, по одному — над Белгородской и Курской областями.

Губернатор сообщил о попытке ударить дронами по промзоне в Невинномысске
Политика

Минувшей ночью беспилотники атаковали Ростовскую область — налету подверглись Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск, а также Боковский, Кашарский, Миллеровский, Мясниковский, Милютинский, Каменский и Усть-Донецкий районы. Пострадали четыре человека, включая четырехлетнего ребенка. Были повреждены несколько квартир, частных домов и зданий предприятий.

На фоне атак дронов ВСУ приостанавливали прием и выпуск рейсов аэропорты Волгограда, Геленджика, Краснодара, Грозного, Владикавказа и Магаса. На момент публикации ограничения действуют в воздушной гавани Грозного.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Минобороны ПВО беспилотники
