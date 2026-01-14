В Кузбасс для расследования гибели девяти младенцев прибыла комиссия
Комиссия по оценке работы службы родовспоможения прибыла в Кузбасс для расследования гибели девяти младенцев в новокузнецком роддоме № 1, сообщил губернатор Илья Середюк в своем телеграм-канале.
«Специалисты изучают истории болезней, организацию оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным», — написал он.
Комиссию возглавила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова.
Младенцы погибли в учреждении в период с 1 по 11 января, их смерть подтвердили в минздраве Кемеровской области. У детей не было общего диагноза, однако все они родились раньше срока.
Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Перминова рассказала РБК, что ранее роженицы жаловались на роддом. По ее словам, у женщин были замечания к персоналу и к состоянию здания.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109) и о халатности, повлекшей смерти двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса). Главврача больницы Виталия Хераскова отстранили от должности.
Роддом прекратил прием рожениц и был закрыт на карантин «из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией».
