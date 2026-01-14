В США сенаторы предложили запретить президентам называть здания в свою честь

В США предложили запретить президентам называть здания в свою честь

В США несколько сенаторов, включая Берни Сандерса, внесли законопроект, запрещающий действующий президентам называть федеральные здания в свою честь, сообщает The Guardian.

Проект также подразумевает, что все здания, уже названные в честь действующего президента Дональда Трампа, должны быть переименованы обратно. Им должно быть присвоено название, указанное в Кодексе Соединенных Штатов.

Сандерс заявил, что создание мифа о «Великом лидере» путем присвоения общественным зданиям его имени является частью стратегии Трампа по «подрыву демократии в США». «Мы должны положить конец этому нарциссизму — и именно это делает этот законопроект», — сказал он.

Сенатор Ван Холлен, выступающий как один из авторов инициативы, подтвердил, что проект призван запретить Трампу называть здания в свою честь.

В декабре 2025 года на здание Кеннеди-центра было добавлено имя Трампа, теперь оно носит название «Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди». После этого член палаты представителей США Джойс Битти (демократ от штата Огайо) подала на Трампа в суд.

Помимо этого, в честь Трампа был переименован расположенный в Вашингтоне Институт мира США (USIP). Учреждение получило название «Институт мира имени Дональда Трампа».