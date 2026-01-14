В США предложили запретить президентам называть здания в свою честь
В США несколько сенаторов, включая Берни Сандерса, внесли законопроект, запрещающий действующий президентам называть федеральные здания в свою честь, сообщает The Guardian.
Проект также подразумевает, что все здания, уже названные в честь действующего президента Дональда Трампа, должны быть переименованы обратно. Им должно быть присвоено название, указанное в Кодексе Соединенных Штатов.
Сандерс заявил, что создание мифа о «Великом лидере» путем присвоения общественным зданиям его имени является частью стратегии Трампа по «подрыву демократии в США». «Мы должны положить конец этому нарциссизму — и именно это делает этот законопроект», — сказал он.
Сенатор Ван Холлен, выступающий как один из авторов инициативы, подтвердил, что проект призван запретить Трампу называть здания в свою честь.
В декабре 2025 года на здание Кеннеди-центра было добавлено имя Трампа, теперь оно носит название «Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди». После этого член палаты представителей США Джойс Битти (демократ от штата Огайо) подала на Трампа в суд.
Помимо этого, в честь Трампа был переименован расположенный в Вашингтоне Институт мира США (USIP). Учреждение получило название «Институт мира имени Дональда Трампа».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы