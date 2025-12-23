 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра

Член Палаты представителей Джойс Битти заявила, что название Кеннеди-центру дал конгресс, и для переименования учреждения нужно разрешение, которого Трампу не давали. На прошлой неделе имя республиканца добавили на вывеску центра
Фото: Heather Diehl / Getty Images
Фото: Heather Diehl / Getty Images

Член палаты представителей США Джойс Битти (демократ от штата Огайо) подала в суд на президента Дональда Трампа из-за того, что его имя добавили в название центра исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне без одобрения конгресса, сообщает Bloomberg.

Трамп вскоре после возвращения в Белый дом уволил директора центра Дебору Раттер, ряд других членов совета директоров, а сам стал новым председателем. 19 декабря назначенный президентом совет единогласно проголосовал за переименование центра и на его вывеску добавили имя республиканца. Теперь учреждение называется Мемориальным центром исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди.

Битти, одна из членов попечительского совета Кеннеди-центра, обвинила Трампа и его назначенцев в «умышленном нарушении закона ради удовлетворения тщеславия» действующего президента. Законодатель сообщила, что во время заседания совета директоров в Zoom у нее отключили звук и назвала голосование «вопиющим нарушением верховенства права».

На вывеску Кеннеди-центра добавили имя Трампа
Общество

Строительство Национального культурного центра началось в 1960-х годах. После убийства 35-го президента США Джона Кеннеди конгресс переименовал учреждение в честь политика. Битти в своем иске отмечает, что «поскольку конгресс дал центру название в соответствии с законом, для переименования центра необходимо принять соответствующий акт».

Представитель центра Рома Дарави объяснял переименование центра тем, что Трамп «спас учреждение от финансового краха и физического разрушения».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Джон Кеннеди переименование иск в суд Конгресс США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В США раскрыли содержание советского досье об убийстве президента Кеннеди
Политика
В США рассекретили еще 60 тыс. страниц об убийстве брата Джона Кеннеди
Политика
Сенатор США получила от Москвы документы об убийстве Кеннеди
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
«Порядок клевания»: почему руководители срываются на подчиненных Образование, 11:38
39 человек депортировали из Грузии, среди них россияне Общество, 11:33
EA продадут консорциуму саудитов и компании зятя Трампа Бизнес, 11:31
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
В грузинском городе Гардабани сгорела новогодняя елка Общество, 11:16
В порту Тамань потушили вспыхнувший после атаки БПЛА огонь Политика, 11:14
Время пейджеров прошло: какой ты бизнесмен РБК и WB для бизнеса, 11:11
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Лидеры секты Виссариона не смогли обжаловать приговор Общество, 11:10
Суд в Москве заочно арестовал Гарри Каспарова Политика, 11:08
«Динамо» назначило главным тренером до конца сезона Ролана Гусева Спорт, 11:07
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 11:07
Пентагон добавит Grok Илона Маска в свой арсенал ИИ-инструментов Технологии и медиа, 11:05
В ОАЭ разрешили «внутреннюю редомициляцию». Что это значит для бизнесаПодписка на РБК, 11:01
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00