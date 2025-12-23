На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Член палаты представителей США Джойс Битти (демократ от штата Огайо) подала в суд на президента Дональда Трампа из-за того, что его имя добавили в название центра исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне без одобрения конгресса, сообщает Bloomberg.
Трамп вскоре после возвращения в Белый дом уволил директора центра Дебору Раттер, ряд других членов совета директоров, а сам стал новым председателем. 19 декабря назначенный президентом совет единогласно проголосовал за переименование центра и на его вывеску добавили имя республиканца. Теперь учреждение называется Мемориальным центром исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди.
Битти, одна из членов попечительского совета Кеннеди-центра, обвинила Трампа и его назначенцев в «умышленном нарушении закона ради удовлетворения тщеславия» действующего президента. Законодатель сообщила, что во время заседания совета директоров в Zoom у нее отключили звук и назвала голосование «вопиющим нарушением верховенства права».
Строительство Национального культурного центра началось в 1960-х годах. После убийства 35-го президента США Джона Кеннеди конгресс переименовал учреждение в честь политика. Битти в своем иске отмечает, что «поскольку конгресс дал центру название в соответствии с законом, для переименования центра необходимо принять соответствующий акт».
Представитель центра Рома Дарави объяснял переименование центра тем, что Трамп «спас учреждение от финансового краха и физического разрушения».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»