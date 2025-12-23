На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра

Член Палаты представителей Джойс Битти заявила, что название Кеннеди-центру дал конгресс, и для переименования учреждения нужно разрешение, которого Трампу не давали. На прошлой неделе имя республиканца добавили на вывеску центра

Фото: Heather Diehl / Getty Images

Член палаты представителей США Джойс Битти (демократ от штата Огайо) подала в суд на президента Дональда Трампа из-за того, что его имя добавили в название центра исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне без одобрения конгресса, сообщает Bloomberg.

Трамп вскоре после возвращения в Белый дом уволил директора центра Дебору Раттер, ряд других членов совета директоров, а сам стал новым председателем. 19 декабря назначенный президентом совет единогласно проголосовал за переименование центра и на его вывеску добавили имя республиканца. Теперь учреждение называется Мемориальным центром исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди.

Битти, одна из членов попечительского совета Кеннеди-центра, обвинила Трампа и его назначенцев в «умышленном нарушении закона ради удовлетворения тщеславия» действующего президента. Законодатель сообщила, что во время заседания совета директоров в Zoom у нее отключили звук и назвала голосование «вопиющим нарушением верховенства права».

Строительство Национального культурного центра началось в 1960-х годах. После убийства 35-го президента США Джона Кеннеди конгресс переименовал учреждение в честь политика. Битти в своем иске отмечает, что «поскольку конгресс дал центру название в соответствии с законом, для переименования центра необходимо принять соответствующий акт».

Представитель центра Рома Дарави объяснял переименование центра тем, что Трамп «спас учреждение от финансового краха и физического разрушения».