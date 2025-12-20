На вывеску Кеннеди-центра добавили имя Трампа

На здании Кеннеди-центра установили новую вывеску, теперь учреждение также носит имя действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Накануне попечительский совет центра проголосовал за переименование объекта в «Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди». В пятницу, 19 декабря, рабочие обновили вывеску на здании, добавив туда имя Трампа.

Мемориальный центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, или Кеннеди-центр, открылся в 1971 году в память о президенте Джоне Кеннеди. В центре находятся семь театров, ежегодно здесь проводят более 2 тыс. представлений.

Как отмечает CNN, законность смены названия центра оказалась под вопросом, так как неизвестно, есть ли у совета полномочия принимать такое решение. Семья Кеннеди раскритиковала переименование учреждения.

После начала своего второго президентского срока, Трамп кардинально изменил структуру Кеннеди-центра. В феврале 2025 года он уволил из попечительского совета учреждения бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Кроме того, президент освободил от должности директора центра Дебору Раттер и ряд других членов совета директоров. Новым председателем Кеннеди-центра стал сам Трамп.