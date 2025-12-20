 Перейти к основному контенту
На вывеску Кеннеди-центра добавили имя Трампа

CNN: на новую вывеску Кеннеди-центра добавили имя Трампа
На здании Кеннеди-центра установили новую вывеску, теперь учреждение также носит имя действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Накануне попечительский совет центра проголосовал за переименование объекта в «Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди». В пятницу, 19 декабря, рабочие обновили вывеску на здании, добавив туда имя Трампа. 

Мемориальный центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, или Кеннеди-центр, открылся в 1971 году в память о президенте Джоне Кеннеди. В центре находятся семь театров, ежегодно здесь проводят более 2 тыс. представлений.

Институт мира переименовали в честь «величайшего переговорщика» Трампа
Политика
Штаб-квартира Института мира США в Вашингтоне

Как отмечает CNN, законность смены названия центра оказалась под вопросом, так как неизвестно, есть ли у совета полномочия принимать такое решение. Семья Кеннеди раскритиковала переименование учреждения. 

После начала своего второго президентского срока, Трамп кардинально изменил структуру Кеннеди-центра. В феврале 2025 года он уволил из попечительского совета учреждения бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Кроме того, президент освободил от должности директора центра Дебору Раттер и ряд других членов совета директоров. Новым председателем Кеннеди-центра стал сам Трамп.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Анастасия Луценко
Дональд Трамп США Кеннеди
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

