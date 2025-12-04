Институт мира переименовали в честь «величайшего переговорщика» Трампа
Госдепартамент переименовал расположенный в Вашингтоне Институт мира США (USIP) в честь американского президента Дональда Трампа, сообщает пресс-служба ведомства в соцсети X.
Учреждение получило название «Институт мира имени Дональда Трампа», поскольку, как говорится в сообщении, Госдеп решил «отразить имя величайшего переговорщика в истории нашей страны».
Институт мира США участвует в переговорах по мирным соглашениям и помогает пострадавшим от войн странам и регионам в достижении мирного урегулирования и восстановлении.
К публикации прикреплена фотография здания, на котором размещена новая надпись с именем действующего главы США. The Washington Post (WP) со ссылкой на фото очевидцев сообщает, что изображения Трампа появились по всему институту.
В конце марта администрация президента США уволила почти всех сотрудников штаб-квартиры Института мира. В результате некоторые из них подали иск, утверждая, что Белый дом не имел полномочий для ликвидации института — он создан конгрессом. В мае федеральный окружной судья постановил, что действия Трампа были незаконными, но действие решения приостановлено до рассмотрения апелляции, отмечает WP.
За время своего второго президентского срока Трамп поставил себе в заслугу завершение восьми конфликтов — причем не всегда военных. В ходе предвыборной кампании он пообещал завершить конфликт на Украине за один день, однако после вступления в должность признал, что на это уйдет больше времени.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили