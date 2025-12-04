Институт мира переименовали в честь «величайшего переговорщика» Трампа

Штаб-квартира Института мира США в Вашингтоне (Фото: Mark Schiefelbein / AP / ТАСС)

Госдепартамент переименовал расположенный в Вашингтоне Институт мира США (USIP) в честь американского президента Дональда Трампа, сообщает пресс-служба ведомства в соцсети X.

Учреждение получило название «Институт мира имени Дональда Трампа», поскольку, как говорится в сообщении, Госдеп решил «отразить имя величайшего переговорщика в истории нашей страны».

Институт мира США участвует в переговорах по мирным соглашениям и помогает пострадавшим от войн странам и регионам в достижении мирного урегулирования и восстановлении.

К публикации прикреплена фотография здания, на котором размещена новая надпись с именем действующего главы США. The Washington Post (WP) со ссылкой на фото очевидцев сообщает, что изображения Трампа появились по всему институту.

В конце марта администрация президента США уволила почти всех сотрудников штаб-квартиры Института мира. В результате некоторые из них подали иск, утверждая, что Белый дом не имел полномочий для ликвидации института — он создан конгрессом. В мае федеральный окружной судья постановил, что действия Трампа были незаконными, но действие решения приостановлено до рассмотрения апелляции, отмечает WP.

За время своего второго президентского срока Трамп поставил себе в заслугу завершение восьми конфликтов — причем не всегда военных. В ходе предвыборной кампании он пообещал завершить конфликт на Украине за один день, однако после вступления в должность признал, что на это уйдет больше времени.