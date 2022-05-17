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Экс-главу Минюста Словакии задержали за поддержку спецоперации на Украине

Полиция Словакии задержала бывшего председателя Верховного суда и бывшего министра юстиции Штефана Гарабина, который высказывался в поддержку российской военной операции на Украине, передает местный телеканал Markíza.

Гарабина обвиняют в поддержке экстремизма. По данным телеканала, в начале спецоперации на Украине экс-глава Минюста республики высказался в своих соцсетях в поддержку действий российских властей.

«В настоящее время мы проводим проверочные действия. Мы предоставим больше информации, как только позволит процессуальная ситуация», — заявили в полиции.

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Штефан Гарабин был председателем Верховного суда Словакии два срока (1998–2003 и 2009–2014 годы). С 2006 по 2009 год занимал пост министра юстиции республики. В 2019 году он Гарабин баллотировался на пост президента Словакии.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин ее целями назвал защиту населения Донбасса «от геноцида», «демилитаризацию» и «денацификацию страны». Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и ввела военное положение.

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