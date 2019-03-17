В Словакии состоится второй тур президентских выборов

На первом этапе голосования ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой более 50% избирателей. В связи с этим, согласно местному законодательству, спустя две недели в стране должен состояться второй тур выборов

В Словакии пройдет второй тур выборов президента. Участие в нем примут адвокат и общественный деятель Зузана Чапутова и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. Первая, согласно данным местного статистического управления, после обработки 99,76% протоколов набирает 40,54% голосов. Ее основной соперник Шефчович в свою очередь заручается поддержкой 18,66% избирателей. Данные местной ЦИК в онлайн-режиме обновляются на сайте издания Dennik N.

Третье место, согласно им, занимает бывший глава Верховного суда Штефан Гарабин (14,35%). Четверку лидеров замыкает глава крайне правой словацкой партии Мариан Котлеба (10,4%). Остальные кандидаты не смогли преодолеть 10-процентный рубеж, всего в выборах участвовало 13 политиков.

​Однако набрать более 50% по результатам голосования ни одному из них так и не удалось. В связи с этим, согласно словацкому законодательству, в стране через две недели, 30 марта, должен состояться второй тур выборов.

Материал дополняется.