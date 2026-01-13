В Таганроге при атаке дронов получили повреждения промобъект и жилые дома

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Промышленный объект, а также жилые дома, газовые системы и машины пострадали в результате атаки дронов на Таганрог, сообщает ростовский губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Всего к 8:21 мск военные сбили семь дронов над Таганрогом и Красносулинским районом. Минобороны в утренней сводке сообщило об аналогичном количестве аппаратов, уничтоженных за ночь в Ростовской области.

«Предварительно, в результате атаки люди не пострадали. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал глава региона.

На 8:32 мск режим беспилотной опасности в Ростовской области отменен. Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила об отмене тревоги в городе.

До того, в 7:14 она предупредила о работе сил ПВО в Таганроге, а также сообщила, что 13 января во всех муниципальных образовательных учреждениях будет введен режим свободного посещения.