В Таганроге при атаке дронов получили повреждения промобъект и жилые дома
Промышленный объект, а также жилые дома, газовые системы и машины пострадали в результате атаки дронов на Таганрог, сообщает ростовский губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
Всего к 8:21 мск военные сбили семь дронов над Таганрогом и Красносулинским районом. Минобороны в утренней сводке сообщило об аналогичном количестве аппаратов, уничтоженных за ночь в Ростовской области.
«Предварительно, в результате атаки люди не пострадали. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал глава региона.
На 8:32 мск режим беспилотной опасности в Ростовской области отменен. Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила об отмене тревоги в городе.
До того, в 7:14 она предупредила о работе сил ПВО в Таганроге, а также сообщила, что 13 января во всех муниципальных образовательных учреждениях будет введен режим свободного посещения.
