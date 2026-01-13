Губернатор сообщил об отражении воздушной атаки на Таганрог

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку на Таганрог, сообщил в телеграм-канале глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших среди людей не поступала. Данные о последствиях на земле уточняются», — уточнил он.

Губернатор попросил жителей региона соблюдать осторожность, не выходить на улицу и не подходить к окнам.

В период с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили над Россией 78 дронов ВСУ. Затем, с 23:00 до 07:00 были уничтожены 11 дронов, из них семь - в Ростовской области.