 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор сообщил об отражении воздушной атаки на Таганрог

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку на Таганрог, сообщил в телеграм-канале глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших среди людей не поступала. Данные о последствиях на земле уточняются», — уточнил он.

Губернатор попросил жителей региона соблюдать осторожность, не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Над четырьмя районами Ростовской области отразили атаку дронов
Политика

В период с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили над Россией 78 дронов ВСУ. Затем, с 23:00 до 07:00 были уничтожены 11 дронов, из них семь - в Ростовской области.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Юрий Слюсарь Ростовская область Таганрог беспилотники
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
Слюсарь рассказал о сбитых дронах над Ростовом и Таганрогом
Политика
Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область
Политика
Воздушную атаку отразили в шести районах Ростовской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Юристы сообщили, что расширено применение статьи против владельцев ботов Технологии и медиа, 08:00
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул» Политика, 07:56
Над Россией за ночь сбили 11 беспилотников Политика, 07:51
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию Политика, 07:37
«Волны цунами». Что угрожает российской экономике в 2026 годуПодписка на РБК, 07:30
Губернатор сообщил об отражении воздушной атаки на Таганрог Политика, 07:29
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:21
Москвичам пообещали пасмурную погоду без осадков до конца недели Общество, 07:09
Власти определили пять приоритетов в сфере внешней торговли до 2030 годаПодписка на РБК, 07:00
Мэр города в Италии заявил о необъяснимом всплеске смертности жителей Общество, 06:48
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы Политика, 06:32
Дипломат США в ООН обвинила Россию в эскалации после удара «Орешником» Политика, 05:59
FT рассказала, как руководство ФРС противостоит Трампу из-за дела Пауэлла Финансы, 05:42