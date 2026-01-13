Над Россией за ночь сбили 11 беспилотников
Дежурные средства ПВО с 23.00 мск 12 января до 7.00 мск 13 января уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
Семь дронов ВСУ перехватили и уничтожили над Ростовской областью, по одному — над Крымом, Белгородской, Курской, и Орловской областями.
Утром 13 января об отражении ПВО воздушной атаки на Таганрог сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Информации о пострадавших на момент публикации нет, данные о повреждениях на земле уточняются.
Вечером 12 января угрозу ракетной опасности менее чем на десять минут объявлял губернатор Орловской области Андрей Клычков.
