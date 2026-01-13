 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за ночь сбили 11 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства ПВО с 23.00 мск 12 января до 7.00 мск 13 января уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Семь дронов ВСУ перехватили и уничтожили над Ростовской областью, по одному — над Крымом, Белгородской, Курской, и Орловской областями.

Над Россией за три часа сбили почти 80 дронов
Политика

Утром 13 января об отражении ПВО воздушной атаки на Таганрог сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Информации о пострадавших на момент публикации нет, данные о повреждениях на земле уточняются.

Вечером 12 января угрозу ракетной опасности менее чем на десять минут объявлял губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
беспилотники Минобороны ПВО
