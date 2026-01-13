Обстановка у роддома в Новокузнецке, где погибли 9 младенцев. Видео

Video

Девять новорожденных скончались в роддоме № 1 при НГКБ № 1 им. Курбатова в Новокузнецке с начала года. Учреждение закрыли на карантин «из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией», центр прекратил прием рожениц.

На видео видно, что у здания стоял автомобиль «Службы здоровья», принадлежащий Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 им. Г. П. Курбатова, в которую входит роддом. Позднее машина отъехала от перинатального центра.

Как сообщили РБК в минздраве Кемеровской области, с 1 декабря по 11 января в роддоме приняли более 230 родов. За это время 17 новорожденных находились в крайне тяжелом состоянии, у всех диагностировали внутриутробную инфекцию. Некоторые дети пребывали в отделении интенсивной терапии более 30 дней.

Как рассказал источник NGS42 в силовых структурах, с 2024 года в роддоме выявили около 150 нарушений — в частности, сотрудники не обеспечивали пациентов средствами для обработки рук.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям — о халатности (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса) и причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109). Проверку также начали прокуратура и Росздравнадзор.

Как сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк, главврача городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова отстранили от должности. Глава региона добавил, что все родильные дома и перинатальные центры Кузбасса проверят на готовность «к самым сложным случаям».