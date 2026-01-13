Обстановка у роддома в Новокузнецке, где погибли 9 младенцев. Видео
Девять новорожденных скончались в роддоме № 1 при НГКБ № 1 им. Курбатова в Новокузнецке с начала года. Учреждение закрыли на карантин «из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией», центр прекратил прием рожениц.
На видео видно, что у здания стоял автомобиль «Службы здоровья», принадлежащий Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 им. Г. П. Курбатова, в которую входит роддом. Позднее машина отъехала от перинатального центра.
Как сообщили РБК в минздраве Кемеровской области, с 1 декабря по 11 января в роддоме приняли более 230 родов. За это время 17 новорожденных находились в крайне тяжелом состоянии, у всех диагностировали внутриутробную инфекцию. Некоторые дети пребывали в отделении интенсивной терапии более 30 дней.
Как рассказал источник NGS42 в силовых структурах, с 2024 года в роддоме выявили около 150 нарушений — в частности, сотрудники не обеспечивали пациентов средствами для обработки рук.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям — о халатности (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса) и причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109). Проверку также начали прокуратура и Росздравнадзор.
Как сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк, главврача городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова отстранили от должности. Глава региона добавил, что все родильные дома и перинатальные центры Кузбасса проверят на готовность «к самым сложным случаям».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы