В России предложили ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В России обсуждают донастройку программы семейной ипотеки с привязкой льготной ставки к количеству детей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Предполагается введение дифференцированной ставки — с рождением каждого следующего ребенка процент по ипотеке будет снижаться: 10% — для семей с одним ребенком, 6% — при рождении второго и 4% — при появлении третьего и последующих детей. Такая мера, как отметил Аксаков, должна сделать программу максимально выгодной для многодетных семей и дополнительно стимулировать рождаемость.

Кроме того, депутат предложил предусмотреть возможность дальнейшего уменьшения льготных ставок ниже обсуждаемых уровней — 10, 6 и 4% — в случае снижения ключевой ставки Банка России.

По мнению Аксакова, корректировка условий семейной ипотеки позволит поддержать семейные бюджеты и расширить возможности россиян по улучшению жилищных условий при планировании детей.

Семейная ипотека стала самой востребованной мерой господдержки в 2025 году. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, почти 1,9 трлн руб. из федерального бюджета было направлено на компенсацию процентных ставок по льготным ипотечным кредитам. Это позволило заемщикам выплачивать ипотеку по ставкам, действовавшим на момент оформления кредита, а разницу банкам возмещало государство.

Хуснуллин подчеркнул, что реализация программы помогла сохранить объемы жилищного строительства и в целом выполнить планы по вводу жилья, несмотря на отдельные задержки по ряду объектов.

Семейная ипотека до 6% годовых доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Весной 2024 года действие льготной госпрограммы продлили до 2030 года.