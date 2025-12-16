 Перейти к основному контенту
Общество
0

Матвиенко не увидела связи семейной ипотеки и роста рождаемости

Матвиенко призвала обновить семейную ипотеку для поддержки рождаемости. Сейчас, по ее словам, правила выдачи не способствуют достижению целей программы правительства
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Настало время точечно обновить меры поддержки семей и повышения рождаемости в сфере недвижимости с учетом национальных приоритетов, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она заявила, выступая на Совете законодателей России, говорится в сообщении на сайте Совфеда.

В качестве примера Матвиенко привела семейную ипотеку. «Эта программа потому и получила название «семейной», поскольку была призвана повысить рождаемость и улучшить условия для жизни семей с детьми. Но надо признать, что действующие правила выдачи семейной ипотеки все‑таки не способствуют достижению этих целей», — сказала она.

Матвиенко отметила, что льготные ставки россияне используют в том числе для оформления сразу нескольких ипотек, и подчеркнула, что это идет вразрез с целями программы и только разгоняет цены на недвижимость. Еще одна проблема — переток людей из регионов в столичные агломерации. «Поэтому мы выступаем за приоритетную выдачу семейной ипотеки именно в регионе проживания семьи», — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»
Политика

По словам Матвиенко, в решении «квартирного вопроса» решающую роль должны играть региональные органы власти, в том числе законодательные. В связи с этим она призвала представителей регионов изучить такие инструменты в жилищной сфере, как арендное жилье, индивидуальное жилищное строительство и партнерское финансирование.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем выступлении назвал доступность жилья главным показателем и подчеркнул, что она должна быть одинаковой для всех — «как для проживающих в Москве, так и на Камчатке, в Мурманске или Костроме».

Напрямую влияют на повышение рождаемости и на уровень и качество жизни семей доступное, комфортное жилье, а также развитая коммунальная, социальная инфраструктура, подчеркнула Матвиенко, но добавила, что «быстрых решений нет». Спикер Совфеда призвала менять подходы к состоянию жилищной и коммунальной инфраструктуры, в том числе через инновации и новые системы финансирования. «Серьезным подспорьем» для этой цели, по ее словам, должны стать казначейские инфраструктурные кредиты.

«С января этого года и до 2030 года регионы могут получить их на срок до 15 лет под 3% годовых и использовать на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ», — сказала Матвиенко.

Ранее Матвиенко заявила о необходимости избежать превращения семейной ипотеки в «столичную» и призвала получателей такой ипотеки остаться «на родной земле». По ее словам, более половины льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.

После этого в октябре стало известно, что с 1 февраля 2026 года одной семье разрешат оформить только одну льготную ипотеку, причем оба супруга должны выступать созаемщиками.

Программа семейной льготной ипотеки была запущена в 2018 году. Летом 2024 года ее продлили еще на шесть лет, но скорректировали условия. Ставка по льготному кредиту на жилье составляет 6% (для сравнения: рыночная ипотека выдается по ставке не меньше ключевой, то есть 17%). Воспользоваться предложением могут семьи с детьми до шести лет, с несовершеннолетними детьми-инвалидами, а также семьи из малых (до 50 тыс. человек) городов и с двумя или более несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или индивидуальными программами развития.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова, Дарья Лебедева
Валентина Матвиенко Совфед демография
Валентина Матвиенко фото
Валентина Матвиенко
политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года

