Семейная ипотека стала самой востребованной программой в 2025 году
Семейная ипотека оказалась самой востребованной мерой господдержки в 2025 году. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.
По его словам, в текущем году из федерального бюджета на компенсацию процентных ставок по льготным ипотечным кредитам было направлено почти 1,9 трлн руб. Это позволило заемщикам выплачивать ипотеку по ставкам, действовавшим на момент получения кредита, а разницу банкам возмещало государство.
Хуснуллин отметил, что благодаря программе удалось сохранить объемы жилищного строительства и в целом выполнить планы по вводу жилья, несмотря на отдельные задержки по ряду объектов.
Семейная ипотека до 6% годовых доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Весной 2024 года действие льготной госпрограммы продлили до 2030 года.
