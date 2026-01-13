Лувр почти на 50% повысил стоимость билетов для иностранцев
Французский музей Лувр почти на 50% увеличил стоимость билетов для гостей, не являющихся гражданами ЕС, сообщает France24.
Начиная со среды любой взрослый посетитель из-за пределов Европейского союза, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии будет платить €32 за вход в Лувр. Сейчас стоимость билета составляет €22. Вход для граждан ЕС в возрасте до 26 лет бесплатный.
«Американцы, граждане Великобритании и Китая, составляющие одну из самых многочисленных групп иностранных посетителей музея, окажутся в числе тех, кого это затронет», — говорится в статье.
В начале прошлого года директор музея Лоранс Де Кар заявила, что Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания. Позднее руководство музея утвердило план реновации на $115 млн, получивший название «Новый ренессанс». Некоторые сотрудники музея считают его неэффективным и периодически устраивают забастовки — ситуация обострилась после громкого ограбления Лувра в середине октября.
