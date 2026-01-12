 Перейти к основному контенту
0

Лувр вновь закрылся для посетителей из-за забастовки работников

Лувр (Париж, Франция)
Лувр (Париж, Франция) (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Парижский Лувр вновь закрыт для посетителей в понедельник, сообщается на сайте музея. Причина — забастовка сотрудников культурного учреждения.

«Все бронирования на сегодня, сделанные на сайте, будут возмещены. Благодарим за понимание», — говорится в сообщении.

В середине декабря музей был закрыт на целый день из-за акций работников, а в другие дни работал лишь частично. Обычно музей закрыт только по вторникам. Спустя почти три месяца после громкого ограбления 19 октября сотрудники требовали набора новых кадров и улучшения обслуживания.

На фоне ограбления музея его директор Лоранс де Кар попыталась подать в отставку, но ее заявление не приняли.

Лувр установил решетки на окнах галереи, где произошло ограбление
Общество

В ноябре протечка воды в Лувре повредила сотни книг и рукописей в египетском зале, а в октябре руководству пришлось закрыть галерею, где хранилась древнегреческая керамика — из-за риска обрушения потолочных балок.

5 января сотрудники Лувра снова объявили забастовку, требуя отставки де Кар. Работники музея полагают, что план реновации на $115 млн, получивший название «Новый ренессанс», слишком дорогостоящий и не сосредоточен на уже имеющихся технических проблемах.

