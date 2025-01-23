Директор Лувра обратилась к властям с просьбой о срочном ремонте здания

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Парижскому Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания, заявила директор музея Лоранс Де Кар. С ее запиской от 13 января к министру культуры Франции Рашиде Дати ознакомился Le Parisien.

«В конфиденциальной записке президента крупнейшего в мире музея, адресованной министру культуры, содержится предупреждение об «увеличении ущерба» и необходимости проведения масштабных работ», — говорится в материале.

Де Кар указывает на перегруженность зданий, многие из которых «достигают тревожного уровня обветшания». Из-за этого в помещениях наблюдаются колебания температур, которые могут навредить сохранности выставляемых в музее работ, отмечает директор. Однако директор Лувра не называет конкретных цифр в своем заявлении.

Глава Лувра назвала посещение музея «физическим испытанием» и подчеркнула, что посетителям не хватает мест отдыха, также страдают снабжение продовольствием и санитарно-гигиенические условия, которые сейчас «значительно ниже международных стандартов».

Кроме того, заявила директор музея, посетители страдают из-за конструкции пирамиды: там плохая звукоизоляция, а стеклянная крыша создает парниковый эффект в жаркие дни, из-за этого под ней становится слишком душно.

Авторы материала отмечают, что трудности финансирования французских музеев связаны с кризисом вокруг принятия нового госбюджета. Сейчас, говорится в публикации, вопрос ремонта музея обсуждается между президентом, министерством культуры и Лувром. «Глава государства намерен заняться этим вопросом в ближайшее время», — отмечают авторы статьи.