Директор Лувра обратилась к властям с просьбой о срочном ремонте здания
Парижскому Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания, заявила директор музея Лоранс Де Кар. С ее запиской от 13 января к министру культуры Франции Рашиде Дати ознакомился Le Parisien.
«В конфиденциальной записке президента крупнейшего в мире музея, адресованной министру культуры, содержится предупреждение об «увеличении ущерба» и необходимости проведения масштабных работ», — говорится в материале.
Де Кар указывает на перегруженность зданий, многие из которых «достигают тревожного уровня обветшания». Из-за этого в помещениях наблюдаются колебания температур, которые могут навредить сохранности выставляемых в музее работ, отмечает директор. Однако директор Лувра не называет конкретных цифр в своем заявлении.
Глава Лувра назвала посещение музея «физическим испытанием» и подчеркнула, что посетителям не хватает мест отдыха, также страдают снабжение продовольствием и санитарно-гигиенические условия, которые сейчас «значительно ниже международных стандартов».
Кроме того, заявила директор музея, посетители страдают из-за конструкции пирамиды: там плохая звукоизоляция, а стеклянная крыша создает парниковый эффект в жаркие дни, из-за этого под ней становится слишком душно.
Авторы материала отмечают, что трудности финансирования французских музеев связаны с кризисом вокруг принятия нового госбюджета. Сейчас, говорится в публикации, вопрос ремонта музея обсуждается между президентом, министерством культуры и Лувром. «Глава государства намерен заняться этим вопросом в ближайшее время», — отмечают авторы статьи.
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