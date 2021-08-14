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Общество ,  
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В Москве ввели систему мониторинга такси

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Москве и Московской области заработала система мониторинга такси «Аналитика работы такси», разработанная властями. Теперь водители таксопарков и агрегаторов такси должны обязательно зарегистрироваться в разработанной городскими властями системе, чтобы регулярно передавать городу данные о своем медицинском состоянии и техосмотре автомобиля. О сроках обязательной регистрации ранее сообщал городской департамент транспорта.

Как сообщили в департаменте транспорта, основная цель введения системы мониторинга — снижение числа аварий. Система также призвана исключить ситуации, когда пассажиров перевозят водители без специального разрешения и путевого листа, а номера машины не совпадают с номерами в приложении такси.

Систему мониторинга «Аналитика работы такси» (АРТ) разработало правительство Москвы по поручению Антитеррористических комиссий Москвы и Московской области. Чтобы зарегистрироваться в ней, водителю потребуется:

  • авторизоваться на сайте госуслуг;
  • пройти регистрацию в системе АРТ в качестве водителя;
  • подтвердить свою учетную запись.

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Фото:АГН «Москва»

После этого каждому водителю присвоят уникальный цифровой ID. В нем будут собраны данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов. Городские власти рассчитывают, что система также поможет исключить переработки, а еще не позволит работать нарушителям ПДД и тем, кто был осужден за тяжкие преступления. До 1 августа система работала в тестовом режиме, регистрация для водителей была открыта с начала июня.

В департаменте транспорта отмечают, что система создана для такси и таксопарков, поэтому никакие сведения о пассажирах не собираются. «Для таксистов никаких новых правил тоже не появилось — система просто автоматизирует и улучшит контроль за соблюдением давно действующих требований», — говорится в сообщении мэрии.

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Дептранс сообщал, что новую систему мониторинга такси поддержали все крупные агрегаторы и таксопарки.

Однако часть игроков рынка считает, что введение системы способно привести к коллапсу на рынке, писал ранее Forbes со ссылкой на письмо председателя межрегионального профсоюза «Таксист» премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.

По мнению членов профсоюза таксистов, введение системы приведет к уменьшению числа водителей и их заработка, потребует «значительных затрат» от таксопарков. Сокращение рабочей недели таксиста до 40 часов приведет к тому, что таксисты не смогут зарабатывать, поэтому члены профсоюза требуют разрешить работать хотя бы по 56 часов в неделю.

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