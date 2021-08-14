В Москве ввели систему мониторинга такси

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В Москве и Московской области заработала система мониторинга такси «Аналитика работы такси», разработанная властями. Теперь водители таксопарков и агрегаторов такси должны обязательно зарегистрироваться в разработанной городскими властями системе, чтобы регулярно передавать городу данные о своем медицинском состоянии и техосмотре автомобиля. О сроках обязательной регистрации ранее сообщал городской департамент транспорта.

Как сообщили в департаменте транспорта, основная цель введения системы мониторинга — снижение числа аварий. Система также призвана исключить ситуации, когда пассажиров перевозят водители без специального разрешения и путевого листа, а номера машины не совпадают с номерами в приложении такси.

Систему мониторинга «Аналитика работы такси» (АРТ) разработало правительство Москвы по поручению Антитеррористических комиссий Москвы и Московской области. Чтобы зарегистрироваться в ней, водителю потребуется: