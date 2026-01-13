Гражданина Израиля не пустили из России в Эстонию из-за самовара

Эстонские пограничники не пропустили гражданина Израиля, пытавшегося пересечь российско-эстонскую границу с самоваром. Об этом сообщил портал национальной телерадиокомпании ERR со ссылкой на пресс-службу налогово-таможенного департамента балтийской республики.

25-летний гражданин Израиля 6 января пытался пересечь эстонско-российскую границу через КПП в Нарве. Во время прохождения по зеленому коридору его направили на дополнительную проверку. В багаже обнаружили самовар, подпадающий под санкции.

Путешественнику вынесли предупреждение, после чего он вернулся в Россию.

В октябре на российско-эстонской границе в Ивангороде гражданка России устроила скандал на пункте пропуска. Она пыталась пройти через зеленый коридор с пятью бутылками шотландского виски без декларации и уплаты пошлин. Таможенники объяснили, что без пошлин можно ввозить не более 3 л алкоголя на человека. Женщина начала грубить, показывала неприличные жесты и разбила бутылки о пол.