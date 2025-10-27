 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

У российской туристки изъяли чучело сиамского крокодила

Фото: ФТС России / Telegram
Фото: ФТС России / Telegram

Таможенники изъяли чучело сиамского крокодила у россиянки, прилетевшей из Вьетнама. Пассажирка заявила, что приобрела его как сувенир, не зная о запрете на ввоз, сообщила ФТС в телеграм-канале.

Инцидент произошел в аэропорту Новокузнецка при проведении таможенного контроля рейса из вьетнамского города Камрань. В дорожной сумке женщины было обнаружено чучело крокодила, которое она не декларировала.

Экспертиза установила, что это дериват сиамского крокодила – вида, находящегося под защитой Конвенции СИТЕС о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

В отношении нарушительницы возбуждены дела по ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров) и ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) КоАП. Женщине грозит административный штраф и конфискация чучела.

В Домодедово нашли контрабанду сапфиров, рубинов и корунда на 15 млн руб.
Общество

22 октября в аэропорту Домодедово задержали двух иностранцев, которые пытались провезти драгоценные камни стоимостью 15 млн руб., об этом сообщила пресс-служба ФТС. Мужчины прилетели из стран Азии разными рейсами и следовали по зеленому коридору. Экспертиза установила, что это были изумруды, рубины, розовый корунд и сапфиры.

