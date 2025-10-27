У российской туристки изъяли чучело сиамского крокодила
Таможенники изъяли чучело сиамского крокодила у россиянки, прилетевшей из Вьетнама. Пассажирка заявила, что приобрела его как сувенир, не зная о запрете на ввоз, сообщила ФТС в телеграм-канале.
Инцидент произошел в аэропорту Новокузнецка при проведении таможенного контроля рейса из вьетнамского города Камрань. В дорожной сумке женщины было обнаружено чучело крокодила, которое она не декларировала.
Экспертиза установила, что это дериват сиамского крокодила – вида, находящегося под защитой Конвенции СИТЕС о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
В отношении нарушительницы возбуждены дела по ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров) и ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) КоАП. Женщине грозит административный штраф и конфискация чучела.
22 октября в аэропорту Домодедово задержали двух иностранцев, которые пытались провезти драгоценные камни стоимостью 15 млн руб., об этом сообщила пресс-служба ФТС. Мужчины прилетели из стран Азии разными рейсами и следовали по зеленому коридору. Экспертиза установила, что это были изумруды, рубины, розовый корунд и сапфиры.
Читайте РБК в Telegram.
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов