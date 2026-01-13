Украина просрочила многомиллионный платеж МВФ

Фото: Valerie Plesch / dpa / Global Look Press

Украина не выплатила очередную сумму Международному валютному фонду. Это следует из платежного графика МВФ, передает «РИА Новости». Срок платежа истек в 00:00 понедельника по времени Вашингтона (08:00 мск).

Речь идет о возврате 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR), что эквивалентно примерно $171,9 млн по курсу на 12 января. По состоянию на утро вторника подтверждения о поступлении средств в календаре МВФ нет.

Следующий платеж Украины по кредитам фонда запланирован на 24 февраля в размере 62,5 млн SDR. В феврале—апреле Киеву предстоит еще несколько крупных выплат.

В конце ноября Украина и Международный валютный фонд договорились о новой двухлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около $8,2 млрд. Как сообщал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, программа предусматривает комплекс мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленных на поддержание макроэкономической стабильности, восстановление устойчивого уровня госдолга, усиление антикоррупционных механизмов и улучшение управления.

По оценке МВФ, общий дефицит финансирования Украины в 2026–2029 годах может составить порядка $136,5 млрд. На 2026–2027 годы, с учетом уже имеющихся обязательств, прогнозируется остаточный дефицит финансирования около $63 млрд.

Предыдущая программа МВФ для Украины на $15,6 млрд была утверждена в 2023 году.