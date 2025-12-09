 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Украина должна выплатить МВФ более $170 млн по долгам

«РИА Новости»: 9 декабря Украина должна выплатить МВФ более $170 млн по долгам
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Украина 9 декабря должна перечислить Международному валютному фонду (МВФ) свыше $170 млн по долгам. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно графику платежей МВФ, Киев обязан выплатить почти 126 млн единиц специальных прав заимствования (SDR), что по официальному курсу фонда на 8 декабря составляет $171,4 млн. Этот платеж станет последним для Украины в 2025 году. Общий объем задолженности Украины перед фондом превышает $14 млрд.

В МВФ ранее подчеркивали, что новая программа не предназначена для погашения предыдущих обязательств Киева.

Украина договорилась с МВФ о новом финансировании на $8,2 млрд
Экономика
Гэвин Грей (справа)

В конце ноября Украина и Международный валютный фонд договорились о новой двухлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около $8,2 млрд. Как сообщал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, программа предусматривает комплекс мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленных на поддержание макроэкономической стабильности, восстановление устойчивого уровня госдолга, усиление антикоррупционных механизмов и улучшение управления.

По оценке МВФ, общий дефицит финансирования Украины в 2026–2029 годах может составить порядка $136,5 млрд. На 2026–2027 годы, с учетом уже имеющихся обязательств, прогнозируется остаточный дефицит финансирования около $63 млрд.

Предыдущая программа МВФ для Украины на $15,6 млрд была утверждена в 2023 году.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Украина госдолг МВФ
