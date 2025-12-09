Украина должна выплатить МВФ более $170 млн по долгам
Украина 9 декабря должна перечислить Международному валютному фонду (МВФ) свыше $170 млн по долгам. Об этом сообщает «РИА Новости».
Согласно графику платежей МВФ, Киев обязан выплатить почти 126 млн единиц специальных прав заимствования (SDR), что по официальному курсу фонда на 8 декабря составляет $171,4 млн. Этот платеж станет последним для Украины в 2025 году. Общий объем задолженности Украины перед фондом превышает $14 млрд.
В МВФ ранее подчеркивали, что новая программа не предназначена для погашения предыдущих обязательств Киева.
В конце ноября Украина и Международный валютный фонд договорились о новой двухлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около $8,2 млрд. Как сообщал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, программа предусматривает комплекс мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленных на поддержание макроэкономической стабильности, восстановление устойчивого уровня госдолга, усиление антикоррупционных механизмов и улучшение управления.
По оценке МВФ, общий дефицит финансирования Украины в 2026–2029 годах может составить порядка $136,5 млрд. На 2026–2027 годы, с учетом уже имеющихся обязательств, прогнозируется остаточный дефицит финансирования около $63 млрд.
Предыдущая программа МВФ для Украины на $15,6 млрд была утверждена в 2023 году.
