Маск заявил, что SpaceX призван сделать Star Trek реальностью

Долгосрочной целью аэрокосмической компании SpaceX является развитие межзвездных перелетов и выход человечества за пределы Солнечной системы с возможностью встречи с инопланетными формами жизни. Об этом в ходе выступления на одной из площадок компании в Техасе заявил глава SpaceX Илон Маск, передает Fox.

«Я скажу вам о цели SpaceX. Мы хотим сделать «Звездный путь» реальностью», — заявил предприниматель.

Маск отметил, что в перспективе люди смогут регулярно летать на Луну и другие планеты, а затем — и к другим звездам. Миллиардер добавил, что в перспективе человечество сможет не только осваивать другие миры, но и столкнуться с инопланетянами или их цивилизациями.

«Звездный путь» (англ. Star Trek) — научно-фантастическая медиафраншиза, созданная Джином Родденберри. Первый сериал вышел в 1966 году и рассказывал о полетах звездолета «Энтерпрайз» и его экипажа, исследующего космос. Основная идея Star Trek — исследование новых миров, контакты с инопланетными цивилизациями и поиск мирных решений конфликтов. Действие чаще всего происходит в будущем, где человечество входит в Объединенную федерацию планет и развивает науку, технологии и сотрудничество между расами и культурами.

SpaceX — частная американская компания, разрабатывающая и производящая космические технологии, включая ракеты многоразового использования, корабли и спутники. Она была основана Маском в 2002 году, а в 2024 году штаб-квартира компании была перенесена из Калифорнии в Техас. Миссия SpaceX — превратить человека в «многопланетный вид», создавая условия для полетов на Марс и другие точки Солнечной системы.

Согласно биографии предпринимателя под авторством Эшли Вэнса, компания появилась после неудачных переговоров Маска с российской «Космотрас» о покупке двух тяжелых ракет «Днепр» для экспериментов на Марсе. Слишком высокая цена побудила предпринимателя создать собственный стартап и снизить расходы на космические запуски.