 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

SpaceX вновь запустила прототип космического корабля Starship

SpaceX запустила прототип космического корабля Starship в 11-й тестовый полет

Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship, это ее одиннадцатый испытательный полет. Трансляцию запуска вела компания на своей странице в социальной сети Х.

Ракету запустили из штата Техас в 18:30 по местному времени (2:30 мск). «Подъемный импульс Starship завершен, и теперь она движется по космическому пространству», — позже написали в SpaceX.

Полет космического корабля с ускорителем Super Heavy является продолжением предыдущих испытаний. В рамках полета проводятся эксперименты по сбору данных для нового поколения ускорителя, проверке теплозащитного экрана и отработке маневров для возврата на стартовый комплекс.

Ускоритель оснащен 24 двигателями Raptor. Испытывают новую конфигурацию включения двигателей при посадке.

Также Starship должна вывести на орбиту восемь макетов спутников Starlink и выполнить повторный запуск двигателя в космосе. В SpaceX написали: «Starship успешно развернула наши симуляторы Starlink».

SpaceX раскрыла дату нового полета Starship
Технологии и медиа
Фото:Brandon Bell / Getty Images

Десятый тестовый полет состоялся 27 августа в Техасе в 18:30 по местному времени (2:30 мск). Примерно через три минуты после старта ускоритель Super Heavy успешно отделился от космического корабля Starship. Затем он запустил двигатели и маневрировал для посадки, приводнившись в Мексиканском заливе.

Корабль Starship продолжил свой путь в космосе и примерно через 20 минут после начала миссии начал развертывать партию симуляторов спутников, которые по размеру и весу аналогичны будущим интернет-спутникам Starlink.

Девятый испытательный полет Starship в мае завершился неудачей. Примерно через 30 минут после старта связь со второй ступенью корабля была потеряна. В ходе полета была также зафиксирована утечка топлива.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
SpaceX Starship испытательный полет США Техас
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
SpaceX раскрыла дату нового полета Starship
Технологии и медиа
Ракета Starship компании SpaceX стартовала в десятый тестовый полет
Технологии и медиа
SpaceX вновь отменила запуск корабля Starship
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
SpaceX вновь запустила прототип космического корабля Starship Технологии и медиа, 03:23
В посольстве в Латвии заявили, что говорить о депортации россиян рано Политика, 03:13
В суд Москвы снова поступил иск к Пугачевой Политика, 03:05
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты Политика, 02:34
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп назвал премьера Канады «президентом» Политика, 02:23
Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на автомобиле Общество, 02:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Президент Мадагаскара объяснил бегство из страны на фоне протестов Политика, 02:16
В Тернополе произошла массовая драка после попытки мобилизовать тренера Политика, 01:32
Из ботанического сада в Германии украли самый вонючий цветок в мире Общество, 01:20
Wildberries & Russ стала участником приватизации почты Узбекистана Бизнес, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Кличко ответил на слова Зеленского, раскритиковавшего защиту ТЭЦ в Киеве Политика, 00:59
Трамп назвал Пашиняна «соотечественником» Алиева Политика, 00:43