SpaceX вновь запустила прототип космического корабля Starship

Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship, это ее одиннадцатый испытательный полет. Трансляцию запуска вела компания на своей странице в социальной сети Х.

Ракету запустили из штата Техас в 18:30 по местному времени (2:30 мск). «Подъемный импульс Starship завершен, и теперь она движется по космическому пространству», — позже написали в SpaceX.

Полет космического корабля с ускорителем Super Heavy является продолжением предыдущих испытаний. В рамках полета проводятся эксперименты по сбору данных для нового поколения ускорителя, проверке теплозащитного экрана и отработке маневров для возврата на стартовый комплекс.

Ускоритель оснащен 24 двигателями Raptor. Испытывают новую конфигурацию включения двигателей при посадке.

Также Starship должна вывести на орбиту восемь макетов спутников Starlink и выполнить повторный запуск двигателя в космосе. В SpaceX написали: «Starship успешно развернула наши симуляторы Starlink».

Десятый тестовый полет состоялся 27 августа в Техасе в 18:30 по местному времени (2:30 мск). Примерно через три минуты после старта ускоритель Super Heavy успешно отделился от космического корабля Starship. Затем он запустил двигатели и маневрировал для посадки, приводнившись в Мексиканском заливе.

Корабль Starship продолжил свой путь в космосе и примерно через 20 минут после начала миссии начал развертывать партию симуляторов спутников, которые по размеру и весу аналогичны будущим интернет-спутникам Starlink.

Девятый испытательный полет Starship в мае завершился неудачей. Примерно через 30 минут после старта связь со второй ступенью корабля была потеряна. В ходе полета была также зафиксирована утечка топлива.