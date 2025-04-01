Маск заявил, что передал матери своего предполагаемого ребенка $2,5 млн
Миллиардер Илон Маск сообщил, что передал американской консервативной активистке Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, сумму в $2,5 млн и выплачивает ей ежегодно $500 тыс.
«Я не знаю, мой это ребенок или нет, но я не против выяснить это. Для этого не нужно решение суда. Хоть я и не знаю наверняка, я уже передал Эшли 2,5 миллиона долларов и перечисляю ей 500 тысяч долларов в год», — написал Маск в социальной сети X.
Ранее издание New York Post сообщало, что Сент-Клэр намерена обратиться в суд с просьбой признать Илона Маска отцом своего ребенка.
О рождении ребенка Сент-Клэр стало известно в феврале 2025 года. Тогда она сообщила, что родила ребенка «пять месяцев назад».
Клэр является автором консервативного новостного сайта The Babylon Bee и частым гостем в программах Fox News. На ее аккаунт в X подписан 1 млн человек.
Маску 53 года. Он был трижды женат и, по данным The Daily Mail, имеет по меньшей мере 12 детей.
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