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Маск заявил, что передал матери своего предполагаемого ребенка $2,5 млн

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Миллиардер Илон Маск сообщил, что передал американской консервативной активистке Эшли Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, сумму в $2,5 млн и выплачивает ей ежегодно $500 тыс.

«Я не знаю, мой это ребенок или нет, но я не против выяснить это. Для этого не нужно решение суда. Хоть я и не знаю наверняка, я уже передал Эшли 2,5 миллиона долларов и перечисляю ей 500 тысяч долларов в год», — написал Маск в социальной сети X.

Ранее издание New York Post сообщало, что Сент-Клэр намерена обратиться в суд с просьбой признать Илона Маска отцом своего ребенка.

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О рождении ребенка Сент-Клэр стало известно в феврале 2025 года. Тогда она сообщила, что родила ребенка «пять месяцев назад».

Клэр является автором консервативного новостного сайта The Babylon Bee и частым гостем в программах Fox News. На ее аккаунт в X подписан 1 млн человек.

Маску 53 года. Он был трижды женат и, по данным The Daily Mail, имеет по меньшей мере 12 детей.

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