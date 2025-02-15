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Американская активистка рассказала о рождении ребенка от Илона Маска

Американская активистка Сент-Клэр заявила, что родила ребенка от Маска
Эшли Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила ребенка от 53-летнего Илона Маска. Сам он эту информацию пока не комментировал. Как пишет Daily Mail, у предпринимателя по меньшей мере 12 детей.
Эшли Сент-Клэр
Эшли Сент-Клэр (Фото: из личного архива Ashley St. Clair)

Американская блогер и консервативная активистка Эшли Сент-Клэр сообщила на своей странице в Х (бывший Twitter) о том, что пять месяцев назад родила ребенка от основателя SpaceX и главы Департамента правительственной эффективности (DOGE) США Илона Маска.

«Пять месяцев назад я стала матерью. Илон Маск — отец моего ребенка. Я не сообщала об этом раньше, чтобы защитить конфиденциальность и безопасность нашего ребенка, но в последние дни стало ясно, что таблоиды намерены узнать это, несмотря на возможный ущерб», — написала она.

Девушка попросила журналистов уважать частную жизнь и завершила свой пост латинской фразой «Alea iacta est», что в переводе означает «Жребий брошен».

Сам Маск эти сведения пока не комментировал.

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Илон Маск
Как пишет Daily Mail, Сент-Клэр 26 лет, она является автором консервативного новостного сайте The Babylon Bee и частым гостем в программах Fox News. На ее аккаунт в X подписан 1 млн человек. По данным издания, около года назад она переехала в квартиру на Манхэттене рядом с мэрией Нью-Йорка, ежемесячная стоимость аренды которой варьируется от $12 тыс. до $15 тыс. В июле 2021 года в интервью The New York Post Сент-Клэр рассказывала о наличии трехлетнего сына. Всего у активистки двое детей, которые находятся под присмотром няни, уточнило Daily Mail.

Маску 53 года. Он был трижды женат и имеет по меньшей мере 12 детей. По итогам 2024 года Bloomberg оценивал его состояние в $439 млрд.

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Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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