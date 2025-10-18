 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Rolex зарегистрировала товарный знак в России

Rolex зарегистрировала товарный знак в России до 2035 года
Фото: i viewfinder / Shutterstock
Фото: i viewfinder / Shutterstock

Швейцарская часовая компания Rolex зарегистрировала в Роспатенте свой товарный знак, следует из опубликованной карточки.

В документе говорится, что заявку бренд подал 22 января 2025 года, 26 сентября ведомство приняло решение его зарегистрировать.

В качестве заявителя указана швейцарская «РОЛЕКС СА».

Chanel и Rolex зарегистрировали свои товарные знаки в Роспатенте
Бизнес

После начала военной операции на Украине российский рынок покинул ряд продавцов люксовых товаров. В 2022-м Rolex также приостановил экспорт часов на территорию России, с этого момента Роспатент зарегистрировал несколько торговых марок бренда.

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, таким образом компании хотят защитить свою интеллектуальную собственность. «В стране наблюдается рост контрафакта, в том числе и ушедших брендов, а также есть прецеденты, когда товарные знаки используются не самими брендами. Поэтому идет волна перерегистраций для защиты товарного знака от возможного несанкционированного использования», — сказал эксперт.

Люлин добавил, что предпосылки для возвращения ушедших брендов в Россию пока только косвенные, но ситуация может измениться со снятием санкций и политической напряженности.

Читайте РБК в Telegram.

