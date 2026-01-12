 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Технологии и медиа⁠,
0

Apple обошла Samsung по поставкам смартфонов впервые за 14 лет

Counterpoint: Apple впервые за 14 лет взяла лидерство в поставках смартфонов
Apple AAPL $259,37 +0,13% Купить
Фото: Ming Yeung / Getty Images
Фото: Ming Yeung / Getty Images

Американская корпорация Apple в 2025 году заняла 20% мирового рынка смартфонов, показав рост поставок на 10%, впервые за 14 лет обойдя Samsung. Об этом сообщает аналитический центр Counterpoint Research. Доля южнокорейского производителя составила 19%, поставки выросли на 5%

Рост Apple обеспечили продажи iPhone 17 и стабильный спрос на iPhone 16 в Японии, Индии и Юго-Восточной Азии, объяснил аналитик Варун Мишра. «Этот двойной импульс был дополнительно усилен тем, что цикл обновления в эпоху COVID достиг своей переломной точки, поскольку миллионы пользователей нуждались в замене своих устройств», — добавил он.

Третье место заняла Xiaomi с долей 13%, четвертое — китайские vivo и OPPO с долями по 8%.

Остальные 32% поставок заняли прочие компании. Исследователи отметили производителей Nothing и Google, которые показали рост на 31% и 25% соответственно.

Мировые поставки смартфонов в целом увеличились на 2% благодаря спросу на премиальные устройства и расширению 5G на развивающихся рынках. «В течение всего 2025 года рост оставался неравномерным по регионам. Такие рынки, как Япония, Ближний Восток и Африка (MEA) и некоторые части Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC), компенсировали слабость на зрелых рынках», — отметил аналитик Шилпи Джайн.

Эксперты подчеркивают, что в 2026 году рынок смартфонов может снизиться из-за дефицита чипов и роста цен на компоненты. Несмотря на это, Apple и Samsung сохранят свои позиции благодаря премиальному сегменту и устойчивым цепочкам поставок. На фоне этого прогноза, сообщил директор по исследованиям Тарун Патхак, уже началось повышение цен на смартфоны.

Bloomberg рассказал о тревожной утечке мозгов в Apple
Технологии и медиа
Фото:IMAGO/EOS R5 / IMAGO/VCG / ТАСС

Об упомянутой Патхаком тенденции на рост цен ранее предупреждали и российские эксперты. Так, исполнительный директор дистрибьюторской компании diHouse Андрей Тарасов ожидает 12-процентного роста розничных цен на смартфоны, а представитель «Марвел-Дистрибуции» — 30-процентного.

В 2023 году Apple обогнала Samsung по количеству проданных смартфонов, по данным International Data Corporation (IDC). Тогда компания продала 234,6 млн устройств и впервые возглавила мировой рейтинг. Второе место заняла Samsung с продажами 226,6 млн смартфонов, третьей стала Xiaomi с более чем 153 млн проданных устройств и долей 12,5%. Ранее Samsung удерживала лидерство на рынке смартфонов на протяжении 12 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Полина Дуганова
Apple iPhone смартфоны Samsung
