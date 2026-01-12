 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Геленджика и Краснодара закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Яковлев / ТАСС
Фото: Николай Яковлев / ТАСС

Временные запреты на прием и выпуск гражданских самолетов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский), сообщает представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщениях.

Росавиация рассказала о работе столичных аэропортов в условиях снегопада
Общество
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

В последний раз авиагавань Геленджика приостанавливала полеты вечером 11 января. Аэропорт возобновил работу спустя более девяти часов.

Полина Дуганова
Запрет полетов Росавиация Геленджик Краснодар аэропорты
