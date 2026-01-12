Аэропорты Геленджика и Краснодара закрыли для полетов
Временные запреты на прием и выпуск гражданских самолетов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский), сообщает представитель Росавиации в своем телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщениях.
В последний раз авиагавань Геленджика приостанавливала полеты вечером 11 января. Аэропорт возобновил работу спустя более девяти часов.
