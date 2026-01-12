Минобороны Белоруссии зафиксировало милитаризацию по периметру страны

Министерство обороны Белоруссии фиксирует беспрецедентную милитаризацию по периметру страны. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам утверждения президентом Александром Лукашенко мер по охране государственной границы в 2026 году, передает БелТА.

«Идет развитие и милитаризация сил и средств в европейских странах. Мы видим беспрецедентную милитаризацию, продолжающиеся агрессивные выпады и намерения по отношению к нашей стране», — сказал Хренин.

Министр отметил факты нарушения воздушных границ и сообщил о дислокации более 2,2 тыс. самолетов в европейских странах, в том числе до 130 самолетов тактической авиации в Польше и странах Балтии. По его словам, стратегическая бомбардировочная авиация США отрабатывает учебно-боевые задачи по нанесению ударов по территории Белоруссии.

Хренин также обратил внимание на наличие крылатых ракет на американских базах в Польше и Румынии, где, как заявляется, размещены противоракетные комплексы.

«При незначительной доработке эти объекты могут применять крылатые ракеты, которые могут поражать всю глубину нашей территории», — предупредил министр.

Он подчеркнул, что Минобороны тщательно отслеживает все полеты вдоль государственной границы и разрабатывает меры реагирования на возможные провокации. Министр также добавил, что глава государства был проинформирован о плане обеспечения охраны воздушного пространства страны.

Хренин также отметил тесное взаимодействие Минобороны с органами пограничной службы в вопросах прикрытия госграницы и заверил, что ведомство готово к реагированию на любые риски и угрозы.